التضامن: نستهدف زيادة الأعداد الأولى ضمن برنامج تكافل وكرامة في الموازنة الجديدة

قالت الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، إن الموازنة الجديدة تستهدف زيادة أعداد الفئات الأولى ضمن برنامج «تكافل وكرامة»، مشيرة إلى التوسع في رعاية كبار السن وذوي الإعاقات الشديدة وطلاب الجامعات.

وأضافت خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «المصري أفندي» الذي يقدمه الإعلامي أحمد موسى عبر فضائية «المحور»، مساء السبت، أنه تم تطوير 17 جامعة بالشراكة مع وزارة التعليم العالم العام الماضي، لتوفير أماكن لائقة للطلاب في المدن الجامعية، لافتة إلى حرص الوزارة على ألا يفتقد أحد لفرصة استكمال تعليمه.

وأشارت إلى توجيهات الرئيس لها بالاهتمام حتى بملابس الطلاب الجامعيين من الفئات الأولى بالرعاية، ذاكرة أنه تم توفير منح لالتحاق الطلاب المتوفين المكفولين ببرنامج «تكافل وكرامة» بالجامعات الألمانية والأمريكية وزويل.

وذكرت أن ميزانية برنامج «تكافل وكرامة» تصل إلى 19 مليار جنيه وتستهدف ما يقرب من 4 مليون أسرة، والذين يمثلون نحو نصف الفقراء في مصر، مضيفة أنه تم إضافة 411ألف أسرة للبرنامج خلال جائحة كورونا.

وأوضحت أنه لم يتم إضافة أسر جديدة لبرنامج «تكافل كرامة»، لكن سيتم العمل على تلك المسألة خلال الفترة المقبلة مع تعبئة موارد الدولة، مفيدة بأن الوزارة لديها منظومة شكاوي لتلقي طلبات ومشكلات المواطنين المكفولين ببرنامج «تكافل وكرامة».

وعن العمالة غير المنتظمة، لفتت إلى عودتها حاليًا للعمل، وتناول الدولة لهذا الملف اختلف، موضحة أن الرئيس وجه بإنشاء استراتيجة محددة لهم مع وضع رؤية لجعلها أكثر انتظامًا ورسمية، وتغطيتها بآليات حماية أكثر.

وأفادت بأنه تم إعداد الاستراتيجة وإنشاء صندوق للعمالة غير المنتظمة لحمايتها في الطوارئ، فضلًا عن توفير تمويل من وزارة التخطيط للبدء في إيجاد فرص العمل أوقات تعطل عمل العامل غير المنتظم، وذلك من خلال إطلاق عدد من المبادرات.