وزيرة ألمانية تدعو إلى تخصيص 2% من أراضي الدولة لطاقة الرياح

دعت وزيرة البيئة الألمانية، سفينيا شولتسه، إلى إتاحة المزيد من الأراضي لطاقة الرياح وطالبت الحكومة بالمضي قدما في هذه القضية.

وترغب شولتسه، وهي عضو في الحزب الاشتراكي الديمقراطي، في كسب مزيد من الدعم لاقتراحها من حزب المستشارة أنجيلا ميركل، المسيحي الديمقراطي.

وقالت الوزيرة في تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ): "يجب على أي شخص يوافق على المزيد من حماية المناخ أن يقول نعم لمزيد من الكهرباء من طاقة الرياح والطاقة الشمسية"، مضيفة أن الطريقة الرئيسية لزيادة هذا هو توفير مساحة أكبر لتوربينات الرياح، مؤكدة أن البلد سيحتاج إلى تخصيص 2 في المئة من أراضيه لهذا الغرض.

وأوضحت شولتسه أنه إذا لم يتم توفير مساحة كافية، فلن تنجح الإجراءات الأخرى، مطالبة الحزب المسيحي الديمقراطي بتسهيل التغييرات في قانون البناء والتخطيط الإقليمي لتجنب إضاعة الوقت.

وأشارت إلى ولايتي بافاريا وبادن-فورتمبرج الجنوبيتين باعتبارهما يتجهان ببطء من حيث التوسع في طاقة الرياح، كما تسير ولاية شمال الراين-ويستفاليا بخطى متراجعة فيما يتعلق بوضع لوائح جديدة.

وقالت الوزيرة في إشارة إلى قطاع الصناعة والحاجة إلى الطاقة: "لا يمكن أن تستمر الأمور على هذا النحو إذا كنا حرصين على عدم تعريض مركزنا الصناعي للخطر باحتياجاته من الطاقة".