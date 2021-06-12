12 حالة إصابة بفيروس كورونا في منتخب فنزويلا قبل يوم من انطلاق كوبا أمريكا

أبلغ منتخب فنزويلا عن وجود 12 حالة مصابة بفيروس كورونا بين اللاعبين والجهاز الفني قبل يوم من خوض المباراة الافتتاحية أمام المنتخب البرازيلي في افتتاح بطولة كوبا أمريكا.

ووفقا لبيان صادر اليوم السبت في من قبل وزارة الصحة في برازيليا، التي من المقرر أن تستضيف المباراة الافتتاحية، فإن لاعبين وأعضاء من الجهاز الفتي أصيبوا بالفريق ولكن بدون أي أعراض ويعزلون أنفسهم حاليا.

وذكرت الوزارة أيضا أن اتحاد كونميبول تم إبلاغه بالموقف.

وذكرت فنزويلا أمس الجمعة ان قائد الفريق توماس رينكون، لم يسافر للبرازيل لأنه يعاني من أعراض إنفلونزا.

في نفس اليوم، قرر اتحاد كونميبول تغيير قواعد كوبا أمريكا وألغت الحد الأقصى للتبديلات وهو خمسة حاليا في القائمة النهائية للفريق بسبب الجائحة.

وتم منح البرازيل استضافة كوبا أمريكا بعدما استبعدت كولومبيا بسبب الاضطرابات السياسية، واستبعدت الأرجنتين أيضا بسبب ارتفاع معدل الإصابة بفيروس كورونا.

تنظيم البطولة في البرازيل واجه انتقادات كبيرة من السكان. وسجلت البرازيل، أمس الجمعة، 2215 حالة وفاة بسبب فيروس كورونا مع وجود 484 ألف حالة وفاة منذ بدء انتشار الجائحة.