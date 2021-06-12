لوكاكو يقود هجوم المنتخب البلجيكي أمام روسيا

أكد المنتخب البلجيكي أن روميلو لوكاكو لاعب إنتر ميلان الإيطالي سيكون في التشكيل الأساسي للفريق في مباراته الافتتاحية ببطولة أمم أوروبا "يورو 2020" أمام روسيا اليوم السبت، وذلك بعد ساعات من سقوط زميله بالفريق كريستيان إيركسن مغشيا عليه في مباراة الدنمارك أمام فنلندا.

وتلقى إيركسن إسعافات طارئة في الملعب وتم نقله إلى مستشفى في كوبنهاجن. وذكر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم والاتحاد الدنماركي أن حالته مستقرة وهو في كامل وعيه .

وأعلن منتخبا بلجيكا وروسيا التشكيل الأساسي للمباراة التي تجمعهمت قبل معرفة هذا المعلومات. وبجانب لوكاكو، كان ثنائي المنتخب البلجيكي توبي ألدرفيلد ويان فيرتونجن زميلين لإيركسن في توتنهام.

وتوقفت مباراة الدنمارك وفنلندا في الدقيقة 43، ومن المقرر أن تستأنف بعد فترة التوقف.