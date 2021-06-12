هذه الطرق تساعدك على الحد من مخاطر تسرب أنابيب الغاز

يعد الغاز الطبيعي طريقة جيدة لتوفير المال وتقليل تأثير الغازات على البيئة، وذلك لأنه مصدر نظيف ووفير للحرارة، مما يسمح بتشغيل جميع أجهزة المنزل مع إطلاق القليل من الملوثات، ولكن بقدر ما هي نظيفة لا تزال هناك مخاطر مرتبطة بتركيب أنابيب الغاز في المنزل.

لذلك نشر موقع "فين ويك" مجموعة المعلومات حول إرشادات الأمان التي يجب اتباعها قبل البدء في استخدام الغاز.

*تركيب كاشف أول أكسيد الكربون

كاشفات أول أكسيد الكربون تشبه كاشف الدخان وهي مصممة للتحذير بتسريبات أنابيب الغاز الطبيعي التي قد تطلق أول أكسيد الكربون في المنزل، ويجب الحرص علي تغيير بطارية الكاشف بانتظام وفحصها للتأكد من أنها تعمل بشكل صحيح.

*فحص الفتحات الموجودة على الأجهزة التي تستخدم الغاز

يمكن أن تتسبب الفتحات المسدودة في تراكم أول أكسيد الكربون في المنزل، وبالتالي يجب إصلاحها على الفور، وذلك عن طريق فحص المداخن وفتحات التهوية في جميع الأجهزة التي تستخدم الغاز الطبيعي، والإبلاغ المختص عن أي مشاكل.

*التحقق من تهوية المكان

يجب الحرص علي تهوية الغرفة، خاصة عند استخدام مدافئ الغاز، وذلك لتجنب حدوث تسرب متوسط إلى شديد في أنابيب الغاز.

*الإستعانة بمتخصص للتحقق من عدم وجود تسرب في أنابيب الغاز

يجب الحرص علي تحديد موعد مع المختص لفحص جميع الأجهزة التي تعمل بالغاز الطبيعي مرة واحدة على الأقل سنويًا، وذلك لاختبار تسرب أنابيب الغاز.

-التعرف على أعراض تسرب أنابيب الغاز

تشبه الأعراض المبكرة لتسرب الغاز أعراض الأنفلونزا، وذلك مثل الشعور بالغثيان والصداع والدوخة والارتباك والإرهاق والتنفس السريع، ولكن كلما طالت فترة التعرض للغاز زادت فرصة حدوث تلف دائم في الدماغ أو الأعضاء، لذلك يجب إخلاء المبنى على الفور.

*علامات تسرب الغاز الطبيعي

يمكن أن يتسبب تسرب أنابيب الغاز في تغير لون النباتات وتكوين فقاعات المياه الراكدة، ويمكن أن تنتج أيضًا ضبابًا، أو ضبابًا جليديًا، أو بركًا من السوائل المتجمعة على طول خطوط الأنابيب.

*كن على دراية برائحة الغاز الكبريتي

على الرغم من أن الغاز الطبيعي عديم الرائحة بشكل طبيعي، إلا أن المرافق تجمعه مع غاز كبريت ذو رائحة كريهة لتسهيل اكتشافه، لذلك عند التقاط رائحة قوية من البيض الفاسد، فهناك فرصة جيدة لأن تكون نتيجة عن تسرب في أنبوب الغاز.

*كن على دراية بأصوات تسرب أنابيب الغاز

ينتج عن تسرب الغاز صوت هسهسة أو زئير ، اعتمادًا على شدة التسرب.