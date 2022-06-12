الكرملين: زعماء أجانب سيشاركون بمنتدى سانت بطرسبرج الاقتصادي الدولي هذا العام

قال المتحدث باسم الرئاسة الروسية (الكرملين) دميتري بيسكوف، إن زعماء أجانب آخرين بالإضافة إلى رئيس كازاخستان قاسم جومارت توكاييف، سيشاركون في منتدى سانت بطرسبرج الاقتصادي الدولي هذا العام.

وأضاف بيسكوف - في مقابلة مع وكالة أنباء (تاس) الروسية اليوم الأحد - "نعم، لقد قال الرئيس توكاييف إنه سيشارك ونحن نشعر بامتنان كبير نحو أصدقائنا وشركائنا وحلفائنا الكازاخيين على ذلك".. مؤكدا حضور عدد من رؤساء الحكومات ورؤساء الدول بالمنتدى.

وتابع بيسكوف "أن الرئيس خطط لإجراء اتصالات مع هؤلاء القادة الأجانب، لكنه لم يعلن بشكل مسبق عن قائمة الحضور البارزين، من أجل عدم إعطاء مزيد من العمل لسفراء الولايات المتحدة"، موضحا أن رؤساء البعثات الدبلوماسية الأمريكية حول العالم يضغطون على سلطات الدول الأخرى.