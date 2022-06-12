سفير روسيا بالكويت: العلاقات بين البلدين تطورت إلى شراكة مستدامة ودائمة

أكد سفير روسيا بالكويت نيكولاي ماكاروف، أن العلاقات الكويتية الروسية تطورت إلى شراكة مستدامة ودائمة تقوم على التعاون والاحترام المتبادل والمصالح المشتركة مدعومة بالحوار السياسي على كافة الأصعدة والمستويات بين البلدين.

وقال السفير خلال الاحتفالية التي نظمتها السفارة الروسية بالكويت بمناسبة العيد القومي والذي يوافق 12 يونيو من كل عام مساء اليوم الأحد، إن تطوير التعاون في كافة المجالات بين البلدين يساهم في تعزيز التفاهم بينهما والتنسيق لكافة القضايا على المستويين الإقليمي والدولي.

وأضاف نيكولاي ماكاروف، أن الاجتماع الوزاري الخامس بين دول مجلس التعاون وروسيا للحوار الاستراتيجي الأخير الذي عقد في الرياض في الأول من يونيو الجاري بحضور وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف ونظرائه من دول الخليج تم خلاله مناقشة الشراكة التجارية والاقتصادية والاستثمارية بين دول الخليج وروسيا والوضع في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وأشار إلى لقاء وزير الخارجية الروسي مع نظيرة الكويتي الشيخ الدكتور أحمد ناصر الصباح على هامش الاجتماع والاتفاق على تعزيز التعاون الروسي الكويتي بشكل مطرد.

وأعرب سفير روسيا بالكويت عن أمله أن تنعقد لجنة التعاون التجاري والاقتصادي والعلمي والتقني القادمة بين البلدين روسيا والكويت في موسكو قريبا.

ونوه سفير روسيا بالكويت، إلى تشابه وجهات النظر بين البلدين تجاه القضايا الدولية على أساس الالتزام بإنشاء نظام علاقات دولية مستقر يتماشى مع القانون الدولي والاحترام المتبادل وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول من أجل ضمان موثوقية والأمن المتساوي لكل عضو في المجتمع العالمي.

وأثنى سفير روسيا بالكويت على الدور المعترف به للكويت كقائد إنساني عالمي ومساهمة الدولة الكبيرة في تسوية النزاعات وحالات الأزمات في المنطقة.

وأشار نيكولاي ماكاروف، إلى أن الاتصالات الدبلوماسية المنتظمة بين البلدين تعمل ضمن قنوات التفاعل الثنائي بثبات لتسهيل تبادل الآراء القائم على الثقة وتعزيز التنسيق العملي بشأن مجموعة واسعة من القضايا ومناقشة الأجندة التجارية والاقتصادية والاستثمارية والمالية في إطار التعاون الحكومي الروسي الكويتي.