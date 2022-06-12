وزير خارجية لاتفيا: مصر شريك مهم في عدد من التحديات الإقليمية والعالمية

قال وزير خارجية اللاتفي إدجرز رينكيفيتش، إن الفترة المقبلة تشهد عقد اجتماع تشاوري مع مصر، لافتًا إلى أن وزراء الدول الأوروبية والاتحاد الأوروبي، يجتمعون مع الوزير سامح شكري.

وأضاف رينكيفيتش، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره المصري، مساء الأحد، أن «مصر شريك في غاية الأهمية في عدد من التحديات الإقليمية والعالمية، إحداها ملف الأمن والهجرة»، موضحًا أن المباحثات الثنائية تناولت الموقف في ليبيا وبعض ملفات الشرق الأوسط وملف فلسطين.

ولفت إلى التطرق لملف إمداد الطاقة، ووجود فرص جديدة للتعاون مع مصر، مضيفًا: «أتفهم أنه سوف تكون هناك زيارات في القاهرة الأسبوع المقبل، وبعدها في الاتحاد الأوروبي؛ لمناقشة بعض قضايا الهجرة، وتباحثنا على أن الاتحاد الأوروبي عليه إيجاد طريقة لتقديم المزيد من الدعم، لاسيما فيما يتعلق باللاجئين وموقفهم في مصر».

وأشار إلى أن ملفات الطاقة والإرهاب وتحديات الأمن والهجرة مهمة لمصر، مؤكدًا أن بلاده تسعى للدفع قدمًا، في تحقيق تطور بتلك المجالات، إضافة إلى تحقيق تقدم على الأرض، بالتعاون مع القاهرة.