الدفاع الروسية: إسقاط 3 مقاتلات سو25 وتدمير مخازن ذخيرة في أوكرانيا

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأحد، إسقاط ثلاث مقاتلات أوكرانية من طراز "سو 25" إحداها بمنطقة خاركوف، وتدمير ثماني مسيرات أوكرانية، فضلا عن تدمير مخازن ذخيرة.

ونقل موقع قناة "آر تي عربية" عن الوزارة القول في تقريرها اليومي بشأن آخر المستجدات في أوكرانيا إن القوات المسلحة الروسية دمرت بصواريخ كاليبر مستودعا كبيرا في منطقة ترنوبل لأنظمة الصواريخ ومنظومات الدفاع الجوي المحمولة التي تم تسليمها إلى كييف من الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي.

كما أعلنت أن "الطيران الروسي دمر ثلاثة مواقع قيادة للقوات المسلحة الأوكرانية، وتمت تصفية أكثر من 150 متطرفا".

وقصفت الصواريخ والمدفعية الروسية كذلك خمسة مستودعات للذخيرة والوقود.

وأسقطت قوات الدفاع الجوي الروسية ثماني طائرات بدون طيار أوكرانية فوق دونباس وخاركوف.