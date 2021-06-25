إصابة شخصين في حادث انقلاب سيارة بصحراوي أطفيح

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أصيب شخصان بكسور وكدمات متفرقة بالجسد، إثر حادث انقلاب سيارة أعلى الطريق الصحراوى بدائرة مركز شرطة أطفيح جنوب محافظة الجيزة، ونقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

وتلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بمديرية أمن الجيزة، بلاغا يفيد وقوع حادث مروري بالطريق الصحراوى بدائرة مركز شرطة أطفيح، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارتي إسعاف لمحل البلاغ.

وتبين وقوع حادث انقلاب نتيجة اختلال عجلة القيادة بيد السائق، مما أسفر عن إصابة شخصين بكسور وكدمات متفرقة بالجسد، نقلا إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، فيما رفع رجال المرور حطام الحادث من نهر الطريق، وإعادة حركة السير إلى طبيعتها.

تحرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات.