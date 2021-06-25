 إصابة شخصين في حادث انقلاب سيارة بصحراوي أطفيح - بوابة الشروق
الأحد 12 يونيو 2022 11:12 ص القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد إجراء تعديلات على الجهاز الفني للنادي الأهلي بعد خسارة النهائي الإفريقي؟
النتـائـج تصويت

إصابة شخصين في حادث انقلاب سيارة بصحراوي أطفيح

محمود عبد السلام
نشر في: الأحد 12 يونيو 2022 - 11:07 ص | آخر تحديث: الأحد 12 يونيو 2022 - 11:07 ص

أصيب شخصان بكسور وكدمات متفرقة بالجسد، إثر حادث انقلاب سيارة أعلى الطريق الصحراوى بدائرة مركز شرطة أطفيح جنوب محافظة الجيزة، ونقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

وتلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بمديرية أمن الجيزة، بلاغا يفيد وقوع حادث مروري بالطريق الصحراوى بدائرة مركز شرطة أطفيح، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارتي إسعاف لمحل البلاغ.

وتبين وقوع حادث انقلاب نتيجة اختلال عجلة القيادة بيد السائق، مما أسفر عن إصابة شخصين بكسور وكدمات متفرقة بالجسد، نقلا إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، فيما رفع رجال المرور حطام الحادث من نهر الطريق، وإعادة حركة السير إلى طبيعتها.

تحرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك