محافظ المنيا: استكمال مشروعات برنامج فرصة للتمكين الاقتصادي لأسر تكافل وكرامة

قال اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، إن مديرية التضامن الاجتماعي تستكمل مشروعات المرحلة الثانية من برنامج "فرصة" للتمكين الاقتصادي لأسر تكافل وكرامة بتمويل من البنك الدولي، بالشراكة مع الجمعيات الأهلية؛ لتعزيز الاقتصاد المحلي وتحسين مستوى المعيشة للأسر الأولى بالرعاية في المجتمعات الريفية، وخاصة النساء والشباب، وتوفير فرص عمل وتحسين الإنتاجية وتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة؛ تحقيقا لأهداف التنمية المستدامة.

ومن جانبه، أوضح ياسر بخيت وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، أن المديرية سلمت 20 مشروع تربية ماعز وأعلاف تكفي لمدة 6 أشهر، وسلمت 81 مشروعا من جمعية القيادات المصرية، قيمة كل مشروع 15 ألف جنيه بقريتي طرفا وقلوصنا بمركز سمالوط.

وأكد أن الماشية المسلمة حصلت على التطعيمات الكاملة، وتم تسليم كارت المتابعة البيطرية للمستفيدين، وتسليم 140 رأس ماعز لـ35 مستفيدا بقرية دفش بسمالوط من جمعية نهضة المرأة المصرية، وتسليم المستفيدين حصة من الأعلاف الحيوانية تكفي لمدة 3 أشهر وكارت متابعة بيطرية، وعقد لقاء استرشادي لتوعيتهم بكيفية التعامل، والاستفادة من المشروع على الوجه الأمثل.

الجدير بالذكر أن برنامج "فرصة" يعمل تحت شعار: "من الدعم النقدي إلى الاستقلالية المالية"، من خلال تقديم أنشطة تدريبية وتوعوية وتعليمية تساعد السيدات على اكتساب مهارات جديدة في مجال تربية الماشية والعناية البيطرية بها، وتعلم مهارات الإدارة والتسويق والتخطيط الاستراتيجي للمشاريع الصغيرة، بالتعاون مع الجمعيات الأهلية المحلية، وخدمات أخرى غير المالية تتمثل في زيادة الوعي، وتنمية المهارات الإنتاجية وخاصة في المجتمعات الريفية.