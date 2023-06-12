عقد ثاني أيام الملتقى الخامس للحرف اليدوية برأس البر بمشاركة عضوات أندية الفتاة والمرأة بكفر الشيخ

تتجدد تدريبات الملتقى الخامس للحرف اليدوية الذي أطلقته وزارة الشباب والرياضة خلال الفترة من ١٠ - ١٤ يونيو الجاري، بالمدينة الشبابية برأس البر وتشارك به 10 عضوات من أعضاء أندية الفتاة والمرأة من مراكز شباب كفر الشيخ وتنظمه الإدارة المركزية لتنمية الشباب، إدارة أندية الفتاة والمرأة وذلك برعاية الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة و اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ.

أوضح الدكتور عزت محروس وكيل وزارة الشباب والرياضة بكفر الشيخ، أن الفعاليات تتضمن ورش التدريب على تصميم تابلوهات المسامير، أباجورات الخيوط، و الرسم على القماش و تصنيع منتجات بمادة الريزن ويأتي ذلك في إطار حرص الوزارة على تشجيع الفتيات وتأهيلهن وتدريبهن، ونشر ثقافة العمل الحر و القضاء على البطالة والمساعدة على تنمية مهارة التسويق للمنتجات من خلال إقامة مشروعات صغيرة تخلق فرص عمل حقيقية تساعد في تحمل الظروف الاقتصادية الصعبة وخدمة المجتمع.

يأتي حضور عضوات أندية الفتاة والمرأة بمراكز شباب كفر الشيخ، بإشراف مصطفى غريب وكيل المديرية للشباب ومتابعة تنفيذ صبحى عبد العزيز مدير الإدارة العامة للشباب و الدكتور فوزي حسيب مدير إدارة المشروعات وغادة راشد منسق أندية الفتاة والمرأة بالمديرية والفعاليات يحضرها 40 فتاة من عضوات أندية الفتاة من محافظات "كفر الشيخ، دمياط، الدقهلية، المنوفية".