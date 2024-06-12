 النمسا تجري الانتخابات البرلمانية في 29 سبتمبر المقبل - بوابة الشروق
الأربعاء 12 يونيو 2024 5:32 ص القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد دعوات مقاطعة بعض المطاعم التي ثبت دعمها لجنود الاحتلال؟

النتـائـج تصويت

النمسا تجري الانتخابات البرلمانية في 29 سبتمبر المقبل

البرلمان النمساوي
البرلمان النمساوي
د ب أ
نشر في: الأربعاء 12 يونيو 2024 - 5:15 ص | آخر تحديث: الأربعاء 12 يونيو 2024 - 5:15 ص

تعتزم النمسا إجراء الانتخابات لاختيار برلمان جديد يوم 29 سبتمبر المقبل، وفقا لما أعلنته المستشارية الاتحادية في فيينا اليوم الثلاثاء.


ولا يزال من المقرر أن توافق الحكومة والبرلمان رسميا على تاريخ إجراء الانتخابات .


وجرت الانتخابات الأخيرة في البلاد عام 2019، ويحكم حزب الشعب النمساوي الذى ينتمى إليه المستشار كارل نيهامر في ائتلاف مع حزب الخضر.


ويعتبر حاليا حزب الحرية النمساوي اليميني المتطرف هو الحزب الأوفر حظا في انتخابات الخريف. وفاز في الانتخابات البرلمانية الأوروبية يوم الأحد بنسبة 4ر25% من الأصوات، وجاء تاليا بفارق ضئيل حزب الشعب النمساوي و الحزب الاشتراكي الديمقراطي النمساوي.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك