النمسا تجري الانتخابات البرلمانية في 29 سبتمبر المقبل

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تعتزم النمسا إجراء الانتخابات لاختيار برلمان جديد يوم 29 سبتمبر المقبل، وفقا لما أعلنته المستشارية الاتحادية في فيينا اليوم الثلاثاء.



ولا يزال من المقرر أن توافق الحكومة والبرلمان رسميا على تاريخ إجراء الانتخابات .



وجرت الانتخابات الأخيرة في البلاد عام 2019، ويحكم حزب الشعب النمساوي الذى ينتمى إليه المستشار كارل نيهامر في ائتلاف مع حزب الخضر.



ويعتبر حاليا حزب الحرية النمساوي اليميني المتطرف هو الحزب الأوفر حظا في انتخابات الخريف. وفاز في الانتخابات البرلمانية الأوروبية يوم الأحد بنسبة 4ر25% من الأصوات، وجاء تاليا بفارق ضئيل حزب الشعب النمساوي و الحزب الاشتراكي الديمقراطي النمساوي.