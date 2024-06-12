حزب الله يعلن إطلاق عشرات الصواريخ على مقر عسكري إسرائيلي ردا على مقتل قائد كبير

أعلن حزب الله اللبناني، صباح الأربعاء، عن إطلاق عشرات الصواريخ على مقر عسكري إسرائيلي يقع شمال الأراضي المحتلة، وذلك ردا على مقتل قائد كبير.

وقال عبر قناته الرسمية بتطبيق «تليجرام»، إن عناصر المقاومة قصفوا مقر وحدة المراقبة ‏الجوية وإدارة العمليات الجوية على الاتجاه الشمالي في قاعدة ميرون بعشرات صواريخ الكاتيوشا وقذائف ‏المدفعية. ‏

وأشار إلى أن العملية تأتي «دعماً للشعب الفلسطيني الصامد في قطاع غزة، وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌‌‌‏والشريفة، وفي إطار الرد على الاغتيال ‏الذي نفذه العدو في بلدة جويا وإصابة مدنيين».

من جانبها، أفادت وسائل إعلام عبرية بأن صفارات الإنذار دوت بدون توقف شمال فلسطين المحتلة، وسط أنباء عن إطلاق أكثر من 100 صاروخ من جنوب لبنان على صفد وطبريا ومحيطهما.

ودوت صافرات الإنذار، في مدينة صفد ومحيطها وفي مدينة طبرية وعشرات المستوطنات في منطقة الجليل الأعلى والغربي الأسفل، لتحذر من إطلاق طائرات مسيرة ورشقات صاروخية من الأراضي اللبنانية.

وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن صافرات الإنذار في الجليل لا تتوقف، حيث سمعت أصداء الانفجارات جيدا في كل أنحاء الجليل الأعلى والغربي والأسفل.

وأفادت إذاعة جيش الاحتلال أنه تم إطلاق وابلا من 100 صاروخ من جنوبي لبنان نحو الجليل والجولان، ولفتت إلى أن رشقات صاروخية لا تتوقف من جنوب لبنان تجاه الشمال وصافرات الإنذار دوت في أكثر من 32 بلدة إسرائيلية.