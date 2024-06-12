السياحة: وصول آخر رحلات طيران الحج السياحي إلى مكة المكرمة

- تسيير 274 رحلة طيران للحج السياحي هذا الموسم إلى الأراضي السعودية*

واصلت وزارة السياحة والآثار متابعة وصول آخر رحلات طيران الحج السياحي إلى مكة المكرمة في الأراضي السعودية، حيث وصلت صباح اليوم إلى مطار جدة رحلة تقل 102 حاج.

من جانبها، أوضحت سامية سامي، رئيس الإدارة المركزية للشركات السياحية بالوزارة ورئيس مكتب شؤون الحج السياحي المصري، أن رحلات طيران الحج السياحي التي تم تسييرها هذا الموسم إلى الأراضي السعودية بلغت 274 رحلة تقل 18,832 حاجًا من حجاج السياحة من المستوى الاقتصادي وخمس نجوم.

وأشارت إلى أن لجان الوزارة المتواجدة في مكة المكرمة والمدينة المنورة قد استقبلت اليوم حجاج آخر رحلات طيران الحج السياحي، وتم الاطمئنان على تسكينهم في أماكن إقامتهم.

يأتي ذلك في إطار حرص الوزارة على تسهيل الإجراءات وتقديم الدعم اللازم لحجاج السياحة المصريين، لتقديم أفضل الخدمات لهم وضمان تجربة حج مميزة، ولضمان راحتهم وسلامتهم طوال فترة أداء مناسك الحج، وتحقيق أعلى معايير الرعاية والاهتمام لهم لحين عودتهم بسلامة الله إلى أرض الوطن