النقل تعلن مواعيد مترو الأنفاق خلال إجازة عيد الأضحى المبارك

أعلنت وزارة النقل ممثلة في الهيئة القومية للأنفاق، عن انتهاء جميع الاستعدادات الخاصة بالتزامن مع استقبال أول أيام عيد الأضحى المبارك لعام 2024 وانتظام حركة التشغيل داخل شبكة خطوط مترو الأنفاق الثلاثة.

وأشارت الوزارة، في بيان اليوم الأربعاء، إلى مواعيد التشغيل خلال أيام العطلة الرسمية، حيث يشمل جدول التشغيل بالخطوط الثلاثة عدد رحلات تقدر ب 1259 رحلة يوميا، وذلك بمعدل 452 رحلة بالخط الأول، و 466 رحلة بالخط الثاني، و 341 رحلة بالخط الثالث.

وقالت الوزارة إن مواعيد تشغيل القطارات من المحطات الانتهائية بالخطين الأول والثاني والثالث للمترو، تبدأ من الساعة 5:15 صباحا طوال العام، ومواعيد قيام آخر قطار للخط الأول من محطة حلوان ومن محطة المرج الجديدة الساعة 11:40 مساءً.

وأضافت أن مواعيد قيام آخر قطار للخط الثاني من محطة شبرا الخيمة الساعة 11:55 مساءً، ومن محطة المنيب الساعة 12:05 صباحا، ومواعيد قيام آخر قطار للخط الثالث من محطة عدلي منصور الساعة 11:33 مساءً اتجاه جامعة القاهرة، والساعة 11:29 مساء اتجاه روض الفرج.

ونوهت إلى أن مواعيد قيام آخر قطار للخط الثالث من محطة جامعة القاهرة الساعة 11:52 مساء، ومن محطة روض الفرج الساعة 23:55 مساء، ومن محطة جامعة القاهرة للخط الثالث فقط الساعة 11:45 مساء.

وأكدت الوزارة انتهاء تبادل الركاب بين الخط الثاني والثالث، يتم مقابلة آخر القطارات للربط والتبادل بين الخط الأول والثاني بمحطة أنور السادات الساعة 12:25 صباحا.

وأوضحت أنه يتم مقابلة آخر القطارات للربط والتبادل بين الخطين الأول والثالث بمحطة جمال عبدالناصر، وبين الخطين الثاني والثالث بمحطة العتبة الساعة 12:00 منتصف الليل وينتهى تبادل الركاب.

وأعلنت الوزارة الدفع بجميع فرق الطوارئ بالمحطات المختلفة لمواجهة أي أعطال مفاجئة قد تحدث وإزالتها على الفور.