تحدث محمود حسن «تريزيجيه» مهاجم طرابزون سبور التركي، عن معسكر المنتخب الوطني لمباراتي بوركينا فاسو وغينيا بيساو، والذي أقيم خلال شهر يونيو الجاري.

وكان المنتخب الوطني قد فاز على نظيره بوركينا بهدفين لهدف، قبل أن يتعادل مع نظيره غينيا بيساو بهدف لمثله.

وقال تريزيجيه في تصريحات تليفزيونية: «اللاعبون في معسكر المنتخب الأخير كان لديهم هدفًا واحدًا، وهو تحقيق نتيجة إيجابية من أجل التأهل لكأس العالم».

وأضاف: «مشاركتنا الأخيرة في المونديال لم نحقق طموح الشعب المصري، وهذا الجيل قادر على التأهل للمونديال من جديد».

وتابع: «كل مباراة مع منتخب مصر حياة أو موت بالنسبة لنا، وأضع دائمًا أمامي هدف إسعاد الجماهير، وفي الهدف الأول ضد بوركينا مررت لمصطفى محمد، ورأيت مساحة بين المنافس».

وأتم: «قميص منتخب مصر ثقيل جدًا، وعندما أنظر إلى علم بلدي يوجد أكثر من 100 مليون، يرغبون في اللعب مكاني لهذا يجب أن أسعدهم».