مطار العريش يستقبل طائرة مساعدات إنسانية مقدمة من السعودية إلى أهالي غزة

استقبل مطار العريش الدولي في محافظة شمال سيناء، اليوم الأربعاء، طائرة من المملكة العربية السعودية تحمل مساعدات إنسانية لصالح أهالي قطاع غزة.

وقال مصدر في شمال سيناء، إن الطائرة محملة بكميات من المواد الغذائية والإغاثية والايوائية مقدمة من مركز الملك سلمان للإغاثة الإنسانية ووزارة الدفاع السعودية لصالح قطاع غزة، مضيفا أن إجمالي عدد الطائرات السعودية التي وصلت إلى مطار العريش الدولي بلغت 53 طائرة تحمل مساعدات لقطاع غزة.

أشار المصدر إلى تفريغ شحنة الطائرة ونقلها بشاحنات إلى المخازن اللوجستية في مدينة العريش تمهيدا لإدخالها إلى قطاع غزة بالتنسيق بين الهلال الأحمر المصري ونظيره الفلسطيني ووكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا".