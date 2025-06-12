رئيسة الاتحاد الأوروبي للصحفيين تدعو المفوضية الأوروبية للتحرك العاجل لحماية الصحفيين في غزة

وجهت رئيسة الاتحاد الأوروبي للصحفيين مايا سيفر، رسالة إلى رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين وعدد من المفوضين الأوروبيين، تطالب فيها باتخاذ إجراءات عاجلة لحماية الصحفيين الفلسطينيين وضمان وصول الصحافة الدولية المستقل والفوري إلى قطاع غزة.

وقالت سيفر إن غياب الصحفيين الدوليين يهدد الشفافية والمساءلة، خصوصًا في ظل التقارير المتزايدة من منظمات دولية وهيئات أممية تتحدث عن احتمال وقوع جرائم إبادة جماعية في غزة.

ودعت رئيسة الاتحاد الأوروبي للصحفيين، المفوضية الأوروبية إلى استخدام كافة الوسائل القانونية والدبلوماسية والاقتصادية المتاحة للضغط على إسرائيل من أجل وقف الفظائع وجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية، وضمان إيصال المساعدات الإنسانية بشكل عاجل ودون عوائق، وتمكين الصحفيين الدوليين من الدخول الفوري والمستقل إلى غزة، وحماية الصحفيين الفلسطينيين العاملين تحت الحصار.

كما طالبت بوقف بيع ونقل الأسلحة والمعدات التي قد تُستخدم في ارتكاب انتهاكات جسيمة للقانون الدولي، وفرض عقوبات على المسؤولين الإسرائيليين المتورطين في الانتهاكات.