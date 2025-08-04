نتنياهو: يجب أن نواصل القتال لتحقيق أهداف الحرب في غزة

قال رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إنه سيعقد جلسة للمجلس الأمني المصغر هذا الأسبوع، لتوجيه الجيش لتحقيق أهداف الحرب.

وبحسب ما نشرته صحيفة «يديعوت أحرنوت»، مساء الاثنين، أضاف نتنياهو، خلال كملته في مستهل اجتماع الحكومة: «يجب أن نواصل التضامن والقتال لتحقيق أهداف الحرب في غزة».

وقالت هيئة البث الإسرائيلية «كان 11»، إن نتنياهو سيُجري نقاشًا حاسمًا، غدًا الثلاثاء، حول مواصلة القتال في غزة، وسط خلافات عميقة في الغرف المغلقة حول خيارات المواجهة المتاحة.

وفي مواجهة مباشرة لتوجهات نتنياهو، كشفت إذاعة جيش الاحتلال، أن رئيس الأركان إيال زامير، رفض بشكل قاطع احتلال غزة بالكامل، مفضلًا عمليات تطويق واستنزاف محدودة بدلًا من التوسع العسكري الشامل الذي يدعو إليه رئيس الوزراء.

وحذّر زامير، القيادة السياسية من خطورة استمرار العمليات العسكرية في غزة لمدة طويلة، وكذلك تآكل قدرات الجيش واستنزافها حال البقاء طويلًا في القطاع.

وطالب رئيس الأركان، وفقًا لإذاعة جيش الاحتلال، المستوى السياسي بإيضاح موقف الجيش من الحرب الدائرة في غزة، في إشارة واضحة إلى الحاجة لتوضيح الأهداف الاستراتيجية للعملية العسكرية وحدودها الزمنية والجغرافية، ما يعكس تصاعد الخلاف بين الرؤية العسكرية والسياسية.

وإثر هذه المخاوف، قرر جيش الاحتلال إعداد خطط بديلة وعرضها على المستوى السياسي لتنفيذ عمليات مركزة ومحدودة في مدينة غزة والمحافظة الوسطى، في محاولة لثني نتنياهو عن خطة التوسع الشاملة، حسب القناتين 12 و13 الإسرائيليتين.



