غزة: الاحتلال سمح بإدخال 14% فقط من المساعدات المطلوبة خلال 8 أيام

قال المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، إن 674 شاحنة مساعدات فقط دخلت إلى القطاع خلال 8 أيام، من أصل نحو 4800 شاحنة كان يفترض دخولها لتلبية الحد الأدنى من الاحتياجات الإنسانية، وذلك منذ إعلان الاحتلال الإسرائيلي السماح بإدخال المساعدات يوم الأحد 27 يوليو 2025.

وأوضح في بيان عبر قناته الرسمية بتطبيق «تلجرام»، مساء الاثنين، أن المعدل اليومي لم يتجاوز 84 شاحنة، أي ما نسبته 14% فقط من المطلوب، في ظل استمرار عمليات النهب والسطو على معظمها؛ نتيجة حالة الفوضى الأمنية التي يكرّسها الاحتلال بشكل ممنهج، في إطار ما يُعرف بسياسة «هندسة الفوضى والتجويع» الرامية إلى تفكيك المجتمع الفلسطيني وتقويض مقومات صموده.

وأكد أن الاحتياجات الفعلية اليومية لقطاع غزة تُقدّر بما لا يقل عن 600 شاحنة إغاثة ووقود، لتلبية الحد الأدنى من متطلبات الحياة في القطاعات الصحية، والخدماتية، والغذائية، في ظل الانهيار الكامل للبنية التحتية، واستمرار حرب الإبادة الجماعية التي يشنها الاحتلال.

وأدان استمرار جريمة التجويع الممنهج، وإغلاق المعابر، ومنع إدخال حليب الأطفال والمساعدات الإنسانية، محملًا الاحتلال الإسرائيلي وحلفائه الدوليين المسئولية الكاملة عن تفاقم الكارثة الإنسانية التي يعيشها أكثر من 2.4 مليون إنسان في قطاع غزة.

ودعا إلى التحرك الفعلي لفتح المعابر بشكل دائم، وضمان تدفق المساعدات الغذائية والطبية وحليب الأطفال، ومحاسبة الاحتلال على جرائمه بحق المدنيين العزّل.