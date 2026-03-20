مانشستر يونايتد يحدد قيمة صفقة جيماريش

دخل نادي مانشستر يونايتد في مفاوضات متقدمة للتعاقد مع قائد نيوكاسل يونايتد، البرازيلي برونو جيماريش، لاعب خط الوسط، مقابل نحو 69 مليون جنيه إسترليني.

وبحسب التقرير، فإن كاسيميرو أوصى إدارة يونايتد بضم مواطنه جيماريش ليكون خليفته المثالي في خط الوسط، مشيرًا إلى خبرته الكبيرة على مختلف المستويات، إضافة إلى شخصيته القيادية داخل الملعب.

وفي حال إتمام الصفقة، قد يشهد خط وسط يونايتد تواجد ثنائي باسم “برونو”، في إشارة إلى جيماريش إلى جانب برونو فرنانديز.

ولعب برونو جيماريش – الذي يغيب عن الفريق للإصابة – 35 مباراة هذا الموسم في كل البطولات سجل خلالها 9 أهداف وصنع 7 أخرى في 2883 دقيقة لعب.