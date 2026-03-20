غياب أرنولد عن قائمة إنجلترا لوديتي أوروجواي واليابان

أمير نبيل
نشر في: الجمعة 20 مارس 2026 - 12:18 م | آخر تحديث: الجمعة 20 مارس 2026 - 12:18 م

أعلن الألماني توماس توخيل مدرب منتخب إنجلترا، قائمته لمواجهة أوروجواي واليابان يومي 27 و31 مارس الحالي على الترتيب ضمن فترة العطلة الدولية.

وشهدت القائمة غياب ترينت ألكسندر أرنولد لاعب ليفربول السابق وريال مدريد الحالي، بينما ينضم مهاجم توتنهام دومينيك سولانكي، ويغيب أحد المتألقين أيضا في البريميرليج داني ويلبيك الذي سجل 10 أهداف مع برايتون.

وضمت القائمة كل من:-

حراسة المرمى: هيندرسون – بيكفورد – رامسديل – ستيل – ترافورد

الدفاع: بيرن – جيهي – هال – كونسا – ليفرمينتو – ما

جاواير – أورايلي – كوينساه – سبينس – ستونز – توموري

الوسط: أندرسون – بيلينجهام – جارنر – هيندرسون – ماينو – بالمر – رايس – روجرز – وارتون

الهجوم: بوين – كالفيرت لوين – إيزي – فودين – جوردون – كين – مادويكي – راشفورد – ساكا – سولانكي.


