اتحاد الكرة يشكر السفير الإسباني على تسهيل إجراءات سفر بعثة المنتخب

أصدر الاتحاد المصري لكرة القدم بيانًا رسميًا وجّه خلاله الشكر إلى السفير الإسباني في مصر على جهوده في تسهيل إجراءات سفر بعثة المنتخب الوطني.

وأعرب مجلس إدارة الاتحاد، برئاسة المهندس هاني أبو ريدة، عن تقديره الكبير للسفير الإسباني، سيرجيو كارانثا، مشيدًا بدوره في تيسير استخراج التأشيرات وتقديم الدعم اللازم لبعثة منتخب مصر الأول لكرة القدم، بما ساهم في إنجاز الإجراءات بسلاسة وفي الوقت المناسب.

وأكد الاتحاد أن التعاون الإيجابي والمثمر مع السفارة الإسبانية كان له دور مهم في ضمان انتظام برنامج المنتخب خلال الفترة الحالية، خاصة في ظل الاستعدادات الجارية للاستحقاقات المقبلة.

ومن المقرر أن يلتقي منتخب مصر مع نظيره الإسباني يوم 31 مارس بمدينة برشلونة، في إطار برنامج الإعداد، بما يعكس أهمية هذه المرحلة في تجهيز الفريق للمنافسات القادمة.