ولية عهد النرويج تشير إلى أن إبستين تلاعب بها

كسرت ولية عهد النرويج ميته- ماريت، صمتها في مقابلة متلفزة مؤثرة أعربت فيها عن أسفها بشأن مقابلة الملياردير الأمريكي الراحل جيفري إبستين المدان بارتكاب جرائم جنسية.

وقالت ميته- ماريت بصوت مرتعش وهي توشك على البكاء في مقابلتها مع قناة "إن آر كيه": "أتمنى لو لم أكن قد التقيت به مطلقا".

وذكرت في المقابلة التي أذيعت على الهواء مباشرة اليوم الجمعة: "لم أكن أعلم أنه مدان بجرائم جنسية"، مضيفة أن أبستين "تلاعب بها وخدعها".

وأضافت: "عندما يتم التلاعب بك، لا تدرك هذا منذ البداية".

وأقرت ميته- ماريت بأنها ظلت على تواصل مع إبستين لعدة سنوات، بما في ذلك فترة أعقبت إدانة الممول الأمريكي لأول مرة، وأنهما تواصلا بشأن عدد من المسائل الشخصية.

وكانت ولية عهد النرويج قد تناولت من قبل علاقتها بإبستين كتابة فحسب، بعدما ظهر اسمها مئات المرات في مجموعة من الملفات المتعلقة بإبستين أفرجت عنها وزارة العدل الأمريكية، وهو ما أثار انتقادات على نطاق واسع في النرويج.

وأشارت إلى أنها التقت به عن طريق معارف مشتركين وتبادلا رسائل البريد الإلكتروني وتقابلا لمناقشة عدد من المسائل الشخصية.

وقالت ميته- ماريت أنها سافرت إلى الولايت المتحدة كثيرا في تلك الفترة بسبب عملها في مشروع إغاثة دولي.

وأوضحت ولية العهد أنها انتابها شعور بعدم الراحة مع إبستين في نهاية المطاف، خاصة خلال زيارة في 2013 مع أحد المعارف إلى منزله في بالم بيتش بولاية فلوريدا، وقطعت التواصل معه في 2014.

وقال ولية العهد لقناة "إن آر كيه" إنها لم تشهد أي أمر غير مشروع مطلقا، مشيرة إلى أن "كل من التقيتهم مع إبستين كانوا أشخاصا بالغين".

وأثارت نبرة بعض رسائلها الإلكترونية السابقة، التي انطوت على لغة شخصية ومغازلة أحيانا، تكهنات بشأن ما إذا كانا أكثر من مجرد صديقين.

ولدى سؤال المذيع لها عن وصفها لعلاقتها بإبستين، أكدت ميته- ماريت: "جمعتنا علاقة ودية".