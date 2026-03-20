بريطانيا تقرر تجريم دخول مباريات كرة القدم بدون تذاكر

سيصبح دخول مباريات كرة القدم في بريطانيا بدون تذكرة جريمة جنائية في ظل قوانين جديدة، التي سيتم العمل بها قبل المباراة النهائي ببطولة كأس رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة بين أرسنال ومانشستر سيتي، التي تقام بعد غد الأحد عل ملعب ويمبلي.

وشهد ملعب ويمبلي اقتحام آلاف المشجعين بدون تذاكر لنهائي بطولة أمم أوروبا في يوليو 2021 في مشاهد عنيفة وفوضوية.

ودفع ذلك الحكومة إلى إجراء مراجعة، حيث خلصت إلى أن حياة الناس كانت معرضة للخطر، وأن العقوبات المفروضة على اقتحام الملاعب كانت ضعيفة، وأن ممارسة ما يسميه البريطانيون "الملاحقة القريبة" - أي المشي خلف حاملي التذاكر مباشرة للدخول بدون تذكرة - يجب أن تصبح جريمة جنائية.

وتم الإعلان اليوم الجمعة أن المخالفين في جميع أنحاء إنجلترا وويلز سيواجهون أمر حظر لمدة خمس سنوات على ممارسة كرة القدم، بالإضافة إلى غرامة تصل إلى 1000 جنيه إسترليني (1340 دولارا) ابتداء من نهاية هذا الأسبوع.

وقالت سارة جونز، وزيرة الشرطة في الحكومة، إن ذلك سيكون "رادعا كبيرا".

وأضافت :" لا يمكن أن يكون صحيحا أن يدفع بعض الناس ولا يدفع البعض الآخر، وأن يتعرض الناس للخطر عندما يلتصقون يتجمعون قبل المباراة".

وفي السابق، لم يكن هناك عقوبات قانونية محددة لحضور مباراة كرة قدم بدون تذكرة.

كما سيجعل قانون الدخول غير المصرح به إلى مباريات كرة القدم من غير القانوني محاولة الدخول إلى مباراة بتذاكر أو تصاريح أو وثائق اعتماد مزورة، وكذلك التظاهر بأنك عضو في طاقم الملعب أو اللاعبين.