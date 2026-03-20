موسكو: أوروبا تطلق النار على قدميها بوقف استيراد الغاز الروسي

قال متحدث "الكرملين" دميتري بيسكوف، إن الاتحاد الأوروبي بمساعيه لوقف استيراد الغاز الطبيعي المسال الروسي "يطلق النار على قدميه"، مشيرًا إلى أن بإمكان موسكو إيجاد أسواق بديلة.

وأوضح متحدث الرئاسة الروسية في تصريحات صحفية، الجمعة، أن موسكو ستواصل التحرك بما يخدم مصالحها في مجال الطاقة.

وأضاف: "إذا كانت هناك أسواق بديلة أكثر جاذبية للغاز الطبيعي والغاز المسال والنفط ومشتقاته، فسيتم توجيه الاهتمام إليها بطبيعة الحال".

وانتقد بيسكوف توجهات الاتحاد الأوروبي لوقف واردات الغاز الروسي، قائلا: "الأوروبيون يطلقون النار بأنفسهم على أقدامهم، بل على أقدام ناخبيهم أيضًا".

ولفت إلى أن الناخبين في أوروبا لن يستمروا بمنح أصواتهم لهؤلاء الأشخاص (المسئولين الأوروبيين).

وفيما يتعلق بالملف الأوكراني، ذكر بيسكوف أن روسيا لن تشارك في المفاوضات المقررة غدًا بين الولايات المتحدة الأمريكية وأوكرانيا.

وفي ينايرأقر الاتحاد الأوروبي قيودا إضافية على شراء المواد الهيدروكربونية الروسية، بينها الغاز الطبيعي المسال، اعتبارا من 25 أبريل المقبل، وصولا إلى حظر كامل للإمدادات في العام 2027.

ويعتبر الاتحاد أن استمرار استيراد الطاقة من روسيا يُعد تمويلا مباشرا لحرب موسكو المستمرة على أوكرانيا منذ العام 2022، ما يُقوّض مكانة التكتل السياسية والأمنية.

ولا يزال الغاز الروسي يمثل نحو 13% من واردات الاتحاد الأوروبي بالعام 2025، بقيمة تتجاوز 15 مليار يورو سنويا، بحسب مجلس الاتحاد الأوروبي.