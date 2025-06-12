وزارة السياحة: تنسيق محكم وخدمات متميزة لضيوف الرحمن

في إطار الجهود المكثفة التي تبذلها وزارة السياحة والآثار لتأمين موسم حج منظم وآمن، برزت مساهمة كوادر الوزارة كعامل حاسم في إنجاح خطة سفر وعودة الحجاج المصريين من الأراضي المقدسة هذا العام.

تنسيق كامل لضمان الراحة والسلامة



بإشراف مباشر من وزير السياحة والآثار، تولّت فرق العمل المختصة تنسيق جميع الإجراءات المتعلقة بسفر الحجاج، بدءًا من إصدار التصاريح وتسهيل المعاملات الجمركية، مرورًا بتنظيم وسائل النقل والإقامة، وانتهاءً بمتابعة مرحلة العودة وتذليل أي عقبات قد تطرأ.

وكان من بين الكوادر التي لعبت دورًا محوريًا في هذه المنظومة:

سوزان حلمي، مديرة مكتب الوزارة بالمطار

عبير ربيع، مديرة المراسم والاستقبالات بمكتب الوزارة بمطار القاهرة

جيهان عبد اللطيف، مديرة الصالة الموسمية

موسى محمد، مفتش الوزارة بميناء القاهرة الجوي



كما فعّلت الوزارة خطًا ساخنًا لخدمة الحجاج على مدار الساعة، إلى جانب تعزيز التنسيق مع الجهات المعنية في المملكة العربية السعودية لضمان تقديم أفضل مستوى من الخدمات.

احترافية وتميّز في إدارة الموسم



وأكد مسؤولون بالوزارة أن الكوادر العاملة في قطاع الحج هذا العام جسّدت نموذجًا للالتزام والاحترافية، وأسهم أداؤهم في تعزيز ثقة المواطنين بمنظومة الخدمات الحكومية المقدمة خلال موسم الحج.

وشدّدت الوزارة على أن هذه الجهود تندرج ضمن استراتيجية أوسع لتطوير السياحة الدينية، باعتبارها أحد أبرز روافد الاقتصاد الوطني، في ظل سعي الدولة لتقديم تجربة حج متميزة ترتقي إلى تطلعات المواطنين.

استعدادات متواصلة للمواسم القادمة



وأعلنت الوزارة عن نيتها تطوير آليات العمل في المواسم المقبلة، استنادًا إلى ما تم رصده من ملاحظات وتجارب خلال موسم هذا العام، بما يضمن تحقيق المزيد من التميز في تقديم الخدمات.

ويظل نجاح كل موسم حج مرهونًا بكفاءة العاملين في وزارة السياحة والآثار، الذين يحملون على عاتقهم مسؤولية خدمة ضيوف الرحمن، وترسيخ صورة مصر كوجهة رائدة في مجال السياحة الدينية.