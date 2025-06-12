وزير الخارجية الألماني يشارك في مؤتمر أوروبي بروما لبحث أمن الاتحاد والحرب في أوكرانيا

من المنتظر أن يشارك وزير الخارجية الألماني يوهان فاديفول اليوم الخميس في مؤتمر دولي يُعقد في العاصمة الإيطالية روما، يتمحور حول أمن الاتحاد الأوروبي والحرب في أوكرانيا.

ويستضيف المؤتمر وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاجاني، ويُعقد ضمن إطار ما يُعرف بـ"صيغة فايمار بلس"، وهي توسعة لصيغة مثلث فايمار الذي يضم ألمانيا وفرنسا وبولندا.

وبحسب وزارة الخارجية الألمانية، سيشارك في المؤتمر كل من الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (ناتو) مارك روته ووزير الخارجية الأوكراني أندريه سيبيها، إلى جانب ممثلين من بولندا وإسبانيا والمملكة المتحدة وفرنسا والاتحاد الأوروبي.

ويأتي انعقاد المؤتمر قبل أقل من شهر من مؤتمر تعافي أوكرانيا الرابع، المقرر عقده يومي 10 و11 يوليو، والذي سيجمع نحو 2000 ممثل من عالم السياسة والاقتصاد والمنظمات الدولية لمناقشة آفاق أوكرانيا على المدى البعيد.

ومن المقرر أن يغادر فاديفول روما مساء الخميس متوجها إلى منطقة الشرق الأوسط، عقب اجتماع ثنائي مع نظيره الإيطالي تاجاني. وتشمل جولته التي تمتد حتى يوم الأحد كلا من مصر ولبنان والأردن وإسرائيل.

وقالت وزارة الخارجية الألمانية إن التركيز خلال زيارته للمنطقة سينصب على الوضع الإنساني الكارثي في قطاع غزة، وبحث الخطط المتعلقة بإرساء نظام سلمي في القطاع بعد انتهاء الصراع الجاري مع إسرائيل.