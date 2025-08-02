أعلنت مؤسسة البث العام الأمريكية "CPB"، اليوم الجمعة، أنها ستبدأ في تصفية عملياتها تدريجياً، بعد قرار الكونجرس بخفض تمويلها الفيدرالي بمقدار 1.1 مليار دولار، في خطوة تهدد بوقف خدمات محطات إذاعية وتلفزيونية محلية واسعة النطاق، بحسب موقع "أكسيوس".



ومن المتوقع أن يؤثر هذا القرار بشكل كبير على المحطات الأعضاء في شبكتي PBS "الخدمة العامة للبث التلفزيوني" وNPR "الإذاعة الوطنية العامة"، والتي تعتمد إلى حد كبير على التمويل الفيدرالي للبقاء، بحسب موقع الشرق الإخباري.

وأبلغت المؤسسة موظفيها، أن غالبية الوظائف ستنتهي بحلول 30 سبتمبر المقبل، مع الإبقاء على فريق صغير لإدارة المرحلة الانتقالية حتى يناير 2026.

وقالت الرئيسة والمديرة التنفيذية للمؤسسة باتريشيا هاريسون في بيان: "على الرغم من الجهود الكبيرة التي بذلها ملايين الأميركيين للدفاع عن التمويل، فإننا نواجه الآن واقعاً صعباً يتمثل في إغلاق عملياتنا".

وأكدت أن المؤسسة ستواصل أداء مسئولياتها المالية، وتقديم الدعم لشركائها "بشفافية وحرص" خلال هذه الفترة.

وتأسست CPB عام 1967 وتُعد الجهة المسئولة عن تخصيص التمويل الفيدرالي لمؤسسات الإعلام العام، وخصوصاً PBS وNPR.