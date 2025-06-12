هانس جروندبرج: هناك إجماع إقليمي على أن التسوية التفاوضية هي السبيل الوحيد لإنهاء النزاع في اليمن

أكد المبعوث الأممي إلى اليمن، هانس جروندبرج، وجود إجماع إقليمي واسع على أن التسوية التفاوضية هي السبيل الوحيد لإنهاء النزاع في اليمن، وتوفير الضمانات اللازمة لاستقرار المنطقة.

وقال جروندبرج في إحاطة قدمها اليوم الخميس، لمجلس الأمن الدولي "عقب مناقشات جرت خلال الشهر الماضي مع ممثلين عن مصر و إيران و عُمان والسعودية و الإمارات، هناك إجماع عام على أن التسوية التفاوضية وحدها هي القادرة على حل النزاع في اليمن".

وأشار إلى أن الجبهات المتعددة في جميع أنحاء اليمن لا تزال هشة، ولا سيما في محافظة مأرب(شرقاً)، مع ورود تقارير عن تحركات للقوات واندلاع الاشتباكات بين الحين والآخر.

وأكد على المسؤولية المشتركة الملقاة على عاتق جميع الأطراف لاستئناف مناقشات وقف إطلاق النار.

وفيما يتعلق بالتصعيد العسكري بين الحوثيين واسرائيل، أوضح المبعوث الأممي، أن جماعة الحوثي قامت بشن هجمات متعددة ضد إسرائيل، ومن بينها مطار بن جوريون، ورداً على ذلك شنت إسرائيل غارات على ميناء الحديدة وميناء الصليف ومطار صنعاء.

وأردف بالقول"أُجدد دعوتي لجميع الأطراف الفاعلة لحماية المدنيين والبُنية التحتية المدنية".

ووصف المبعوث الأممي استمرار الاعتقال التعسفي منذ أكثر من عام لعشرات الموظفين من الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية والمجتمع المدني والبعثات الدبلوماسية على يد الحوثيين بأنه "أمر مُشين".

وجدد دعوته بالإفراج الفوري وغير المشروط عنهم، وحث أعضاء مجلس الأمن على ممارسة الضغط من أجل حريتهم.