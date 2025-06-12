يقيم فرع ثقافة الفيوم ورشة أدبية مجانية تحت عنوان "فن كتابة القصة"، بدءا من الأحد المقبل، في السابعة مساءً، بمكتبة الفيوم العامة، ضمن أنشطة الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة اللواء خالد اللبان، وفي إطار برامج وزارة الثقافة.

وتهدف الورشة إلى تطوير مهارات المشاركين في كتابة القصة، من خلال التدريب على أساسيات الكتابة واستخدام أدوات أكثر تقدما، بما يسهم في صقل تجاربهم الأدبية.

تقام الفعاليات لمدة ثلاثة أيام ويشارك في التدريب كل من الروائي محمد جمال الدين، الكاتب عصام الزهيري، والأديب أحمد طوسون.

تنفذ الورشة بإشراف الكاتب محمد ناصف، نائب رئيس الهيئة، من خلال إقليم القاهرة الكبرى وشمال الصعيد الثقافي، وفرع ثقافة الفيوم بإدارة ياسمين ضياء، وتأتي ضمن أنشطة مكثفة تقدمها هيئة قصور الثقافة، لدعم الإبداع الأدبي في مختلف المحافظات خلال فترة الإجازة الصيفية.