أمريكا: وفاة 4 أشخاص على الأقل وفقدان اثنين آخرين في فيضانات سان أنطونيو

أعلنت السلطات في مدينة سان أنطونيو بولاية تكساس الأمريكية، اليوم الخميس، وفاة أربعة أشخاص وفقدان اثنين آخرين في الفيضانات التي غمرت شوارع المدينة بسبب الأمطار الغزيرة التي تعرضت لها اليوم.

وقالت السلطات إن المياه غمرت الطرق ، وجرفت السيارات وأجبرت البعض على تسلق الأشجار هربًا من المياه المتدفقة بسرعة بالغة، في حين قام رجال الإطفاء بتنفيذ العشرات من عمليات الإنقاذ في سابع أكبر مدينة من حيث تعداد السكان في الولايات المتحدة.

ووقعت جميع الوفيات في الجزء الشمالي الشرقي من المدينة، حيث عثرت السلطات على أكثر من اثنتي عشرة مركبة في المياه. وأظهرت الصور ومقاطع الفيديو سيارات محطمة ومقلوبة مغمورة داخل جدول مائي.

وقال جو أرينجتون، المتحدث باسم إدارة الإطفاء في سان أنطونيو، في رسالة بالبريد الإلكتروني إن بعض من تم إنقاذهم في تلك المنطقة أفادوا بأنهم جرفوا من طريق جانبي قريب من الطريق السريع بسبب "الارتفاع المفاجئ والسريع في منسوب المياه"، موضحًا أن السيول جرفت المركبات إلى مجرى مائي ودفعتها مع التيار.

وأضاف أن فرق الإنقاذ استعانت بكلاب بحث بعد ظهر اليوم الخميس، للمساعدة في العثور على المفقودين.