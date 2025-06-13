القسام وسرايا القدس تعلنان استهداف جنود وآليات إسرائيلية جنوب غزة



أعلنت "كتائب القسام" و"سرايا القدس"، الخميس، استهداف آليات عسكرية وجنود إسرائيليين في مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة.

وقالت "القسام"، الجناح العسكري لحركة حماس، في بيان، إن مقاتليها قصفوا، الخميس، بقذائف هاون ثقيلة تجمعا لجنود وآليات إسرائيلية في منطقة السطر الغربي، شمال مدينة خان يونس.

من جهتها، أفادت "سرايا القدس"، الذراع العسكري لحركة "الجهاد الإسلامي"، الخميس، بأن مقاتليها فجروا، الأربعاء، عبوة ناسفة في جرافة عسكرية إسرائيلية من نوع (D9) توغلت شرق مدينة خان يونس.

وأضافت في بيان منفصل، أن مقاتليها دمروا آلية عسكرية إسرائيلية بتفجير عبوة ناسفة من مخلفات الجيش الإسرائيلي، جرى هندستها عكسيا، في محيط مفترق شارع 5 بمنطقة السطر الغربي، وذلك الأحد الماضي.

تأتي هذه العمليات في سياق رد الفصائل الفلسطينية على حرب الإبادة الجماعية التي تشنها إسرائيل على قطاع غزة، بدعم أمريكي، منذ 7 أكتوبر 2023، وتشمل قتلا وتجويعا وتدميرا وتهجيرا، متجاهلة النداءات الدولية وأوامر محكمة العدل الدولية بوقفها.

وخلفت الإبادة، بدعم أمريكي، أكثر من 183 ألف فلسطيني بين شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، إضافة إلى مئات آلاف النازحين ومجاعة أزهقت أرواح كثيرين بينهم أطفال.

وتحاصر إسرائيل غزة منذ 18 عاما، وبات نحو 1.5 مليون فلسطيني من أصل حوالي 2.4 مليون بالقطاع، بلا مأوى بعد أن دمرت حرب الإبادة مساكنهم.