أوراكل تتوقع نموا أقوى لإيراداتها في العام المالي المقبل

في الوقت الذي أعلنت فيه نتائج الربع الأخير من العام المالي الماضي، قالت شركة البرمجيات وخدمات الحوسبة السحابية الأمريكية أوراكل إنها تتوقع استمرار الأداء القوي خلال العام المالي الحالي، لكنها تتوقع أداء أفضل في العام المالي المقبل مع تسارع نمو الإيرادات.

وأنهى سهم أوراكل تعاملات أمس في بورصة وول ستريت بنيويورك بانخفاض قدره 10ر1 دولارا أي بنسبة 62ر0% إلى 38ر176 دولارا، لكنه ارتفع بنسبة 58ر7% بما يعادل 37ر13 دولارا للسهم في تعاملات ما بعد ساعات التداول الرسمي.

وتتوقع الشركة نمو إجمالي إيراداتها من رسوم تطبيقات الحوسبة إلى جانب البنية التحتية من 24% سنويا في العام المالي الحالي إلى أكثر من 40% في العام المالي المقبل. كما تتوقع نمو قطاع البنية التحتية للحوسبة بنسبة 50% خلال العام المالي الحالي ثم بنسبة 70% في العام المالي 2026.

وأشارت الشركة إلى أن عدد مراكز بيانات داتا كلاود التابعة لها وصل حاليا إلى 23 مركزا في حين ستبني 47 مركزا جديدا خلال الـ 12 شهرا المقبلة. وتتوقع نمو إيرادات قطاع داتا كلاود بأكثر من 100% خلال العام المالي المقبل. وزادت إيرادات مراكز بيانات أوراكل كلاود آت كوستومر بنسبة 104% سنويا.

وأعلنت أوراكل صرف توزيعات نقدية ربع سنوية بمعدل 50ر0 دولارا للسهم. وسيتم الصرف للمساهمين المسجلين حتى نهاية يوم عمل 10 يوليو/تموز المقبل على أن يتم الصرف في 24 يوليو/تموز.