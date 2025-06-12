أمريكا: إعادة مئات الموظفين المفصولين في مراكز السيطرة على الأمراض إلى وظائفهم

تلقى أكثر من 460 موظفا مفصولا من وزارة الصحة الأمريكية، اليوم الأربعاء، إشعارات بأنه يجرى إعادتهم لوظائفهم، حسب النقابة الممثلة لهؤلاء العاملين.

وأكدت وزارة الصحة والخدمات الإنسانية الأمريكية إرسال إشعارات الإعادة إلى العمل إلى الموظفين السابقين في مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها، لكنها لم تقدم سوى القليل من التفاصيل.

وكان نحو 2400 موظف في مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها قد فقدوا وظائفهم في موجة تقليص الوظائف التي شملت وكالات الصحة الفيدرالية في أوائل أبريل، وفقا لإحصاء أجري في ذلك الوقت.