سي بي إس: إسرائيل تتأهب لتنفيذ عملية عسكرية داخل الأراضي الإيرانية

ذكرت شبكة "سي بي اس" نقلا عن مصادر متعددة، أن إسرائيل باتت "على أتم الاستعداد" لتنفيذ عملية عسكرية داخل الأراضي الإيرانية، في وقت تتخذ فيه الولايات المتحدة خطوات استباقية لحماية مصالحها وقواتها في المنطقة تحسباً لأي رد فعل إيراني محتمل.

وأوضحت الشبكة أن مسؤولين أمريكيين أُبلغوا بالتحرك الإسرائيلي، بينما تتوقع واشنطن أن ترد إيران على مثل هذه الخطوة باستهداف مواقع أمريكية محددة في العراق، ما يفسر جزئياً دعوة الإدارة الأمريكية لمواطنيها، الأربعاء، بمغادرة المنطقة، بحسب موقع الشرق الاخباري.

وأصدرت وزارة الخارجية الأمريكية، الأربعاء، توجيهات للموظفين الحكوميين غير الأساسيين بمغادرة بغداد، مشيرة إلى "تصاعد التوترات الإقليمية".

كما سمحت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) لأسر العسكريين بالمغادرة الطوعية من مواقعهم في الشرق الأوسط، بحسب ما صرّح به مسؤول في وزارة الدفاع لـ سي بي اس.

ونقلت وسائل إعلام عراقية عن مصدر أمني قوله إن أميركا بدأت إجلاء الموظفين من سفارتها وقاعدة فكتوريا في بغداد.

وفي غضون ذلك، يواصل المبعوث الأمريكي الخاص إلى الشرق الأوسط ستيف ويتكوف، التخطيط لعقد جولة سادسة من المحادثات مع إيران بشأن برنامجها النووي خلال الأيام المقبلة، وفقاً لمسؤولين أمريكيين تحدثوا إلى الشبكة.



