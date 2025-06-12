ساني في تركيا تمهيدا للانضمام لـ جالاتا سراي

وصل ليروي ساني مهاجم بايرن ميونخ الألماني، لتركيا، تمهيدا للانضمام لفريق جالاتا سراي، خلال فترة الانتقالات الصيفية.

ويتواجد ساني في قائمة بايرن ميونخ الرسمية لخوض نهائيات كأس العالم للأندية، ولكن تأكد عدم مشاركة اللاعب، إذ قرر الألماني عدم قبول أي عرض منحه له النادي، لتمديد تواجده في النادي.

وينتهي عقد اللاعب في 30 يونيو 2025، وقرر عدم تجديد تعاقده مع النادي، لحاجته لخوض تجربة جديدة خارج ألمانيا وإنجلترا، حيث كان لاعبا بفريق مانشستر سيتي في وقت سابق قبل الرحيل للبايرن.

وذكرت وسائل إعلام ألمانية أن ساني سيوقع عقداً لثلاثة مواسم مقابل الحصول على 15 مليون يورو.

وانضم ساني إلى بايرن ميونخ قادما من مانشستر سيتي في عام 2020، وشارك في 220 مباراة مع الفريق في مختلف المواسم والبطولات، وسجل 61 هدفا وقدم 55 تمريرة حاسمة.