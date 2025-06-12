وزير الدفاع الأمريكي يشير إلى خطط طوارئ للبنتاجون لغزو جرينلاند إذا تطلب الأمر

أقر وزير الدفاع الأمريكي بيت هيجسيث بأن وزارة الدفاع الأمريكية (بنتاجون) وضعت خططا لغزو جرينلاند وبنما إذا تطلب الأمر، لكنه رفض الإجابة على أسئلة متكررة في جلسة محتدمة في الكونجرس اليوم الخميس بشأن استخدامه لتطبيق سيجنال للدردشة في مناقشة عمليات عسكرية.

وخاض أعضاء ديمقراطيون في لجنة القوات المسلحة بالكونجرس مرارا حوارات ساخنة مع هيجسيث، وجاءت المواقف الأشد صرامة من محاربين سابقين حيث طلب العديد منهم إجابات بنعم أو بلا، وحاول هو تجنب الإجابات المباشرة بشأن إجراءاته كوزير للدفاع.

وفي أحد الأسئلة، قدم هيجسيث إجابة أثارت دهشة. سأل النائب الديمقراطي عن دائرة بولاية واشنطن آدم سميث عما إذا كان لدى البنتاجون خطط للاستيلاء على جرينلاند أو بنما بالقوة إذا تطلب الأمر.

وقال هيجسيث عدة مرات: "إن وظيفتنا في وزارة الدفاع هي أن يكون لدينا خطط لأي طوارئ".

كان البرلمان الدنماركي قد وافق أمس الأربعاء على مشروع قانون يسمح بإقامة قواعد عسكرية أمريكية على الأراضي الدنماركية، في خطوة تأتي في وقت يسعى فيه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى بسط سيطرته على جزيرة جرينلاند التابعة للمملكة الدنماركية، والتي تتمتع بالحكم الذاتي.

وقال منتقدو القرار إن التصويت يمثل تنازلا عن السيادة الدنماركية لصالح الولايات المتحدة.

كان رئيس وزراء جزيرة جرينلاند، ينس فريدريك نيلسن قد أعلن رفضه الشديد لسيطرة الولايات المتحدة على الجزيرة.