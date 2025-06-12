آلاف العرب يتظاهرون بالنقب احتجاجا على هدم إسرائيل منازلهم

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

تظاهر آلاف المواطنين العرب (الفلسطينيين)، الخميس، في مدينة بئر السبع بمنطقة النقب (جنوب إسرائيل)؛ احتجاجا على سياسة تل أبيب بهدم المنازل العربية.

المتظاهرون حملوا أعلام سوداء ولافتات مكتوب عليها: "كفى للهدم، نريد حلا لا تدميرا " و"النقب ليست للبيع ولا للتهجير"، وفق مراسل الأناضول.

ونٌظمت المظاهرة تحت شعار "العهد والوفاء"، وردد المشاركون فيها شعارات منددة بهدم المنازل العربية، ضمن سياسات إسرائيل لتهجير العرب من مناطقهم.

ونددوا بـ"مخطط شيكلي"، الذي ينص على هدم بيوت عربية وتهجير مواطنين عرب من النقب، تمهيدا لإقامة بلدات استطتانية يهودية.

وهتفوا: "الشعب يريد إسقاط المخطط"، و"شعبي قرر، شعبي حر، المخطط لن يمر".

وجرت المظاهرة بدعوة من قيادة النقب الموحدة، المكوّنة من لجنة التوجيه العليا لعرب النقب والمجلس الإقليمي للقرى غير المعترف بها، ومنتدى السلطات المحلية العربية في النقب.

وتعد هذه ثاني مظاهرة في النقب ضد هدم المنازل خلال أسبوعين، بعد أولى نُظمت في 29 مايو الماضي.

وجاءت المظاهرة الأخيرة اليوم على خلفية تصاعد عمليات الهدم الإسرائيلية لمنازل عربية، بداعي "البناء غير المرخص".

وقال منظمو المظاهرة في بيان إنها "تأتي في ظل استمرار سياسة هدم البيوت العربية، وتهجير القرى، وتجاهل السلطات للمطالب الشرعية لأهالي النقب، وعلى رأسها الاعتراف بالقرى وحق السكان في السكن الكريم والعيش بكرامة".

فيما قال النائب العربي بالكنيست يوسف العطاونة، عبر بيان: "كانت المظاهرة حاشدة، تعبر عن غضبنا وتمسكنا بأن قضية الأرض ليست محلية فقط، بل تخص شعبنا بأكمله".

وأضاف: "نؤكد استمرار نضالنا على كل المستويات، الشعبية والرسمية، دفاعًا عن وجودنا وحقنا في حياة كريمة".

العطاونة تابع: "سنواصل رفع الصوت والعمل بلا كلل لكسر معاول الهدم ومواجهة السياسات العنصرية، وصنع واقع يليق بأهل النقب وجماهيرنا العربية".

وشارك في المظاهرة نواب عرب بالكنيست ورؤساء سلطات محلية وقادة أحزاب عربية ونشطاء ومواطنون من النقب ومدن وبلدات عربية.

ويبلغ عدد الفلسطينيين في إسرائيل (الأراضي المحتلة عام 948) مليونين و118 ألفا من أصل تعداد السكان البالغ 10 ملايين و94 ألف نسمة، وفق دائرة الإحصاء المركزية في أبريل الماضي.