اليمن: زعيم الحوثيين يعلن إطلاق 11 صاروخا ومسيرة على إسرائيل هذا الأسبوع

أعلن زعيم الحوثيين في اليمن عبدالملك الحوثي، اليوم الخميس، إطلاق 11 صاروخا وطائرة مسيرة على إسرائيل هذا الأسبوع.

وقال الحوثي في كلمة مصورة تابعتها (د ب أ)، إن "جبهة الإسناد من يمن الإيمان والجهاد في معركة الفتح الموعود والجهاد المقدس مستمرة في عملياتها العسكرية وقصفها لعمق فلسطين المحتلة".

وأضاف "نفذت قواتنا اليمنية هذا الأسبوع عمليات عسكرية بـ11 صاروخا باليستيا وفرط صوتي وطائرة مسيرة على أهداف تابعة للعدو الإسرائيلي في حيفا ويافا وأسدود".

وقال زعيم الحوثيين إن "5 من هذه الصواريخ كانت موجهة نحو مطار بن جوريون في تل أبيب ".

كما أفاد بأن "إحدى أبرز العمليات التي نفذتها قوات الجماعة هذا الأسبوع كانت مساء الثلاثاء، واصفًا إياها بأنها "قوية ومؤثرة وناجحة، وتسببت في "إرباك وتخبط واضح" في المنظومة الدفاعية الإسرائيلية، حيث تم إطلاق العديد من الصواريخ الاعتراضية، تزامن بعضها مع إقلاع إحدى الطائرات من المطار".

ومنذ أكتوبر 2023 بدأ الحوثيون تنفيذ عمليات عسكرية ضد إسرائيل، ويقولون إنها "إسنادا" لغزة في مواجهة الحرب الإسرائيلية.

وفي المقابل، بدأت الغارات الإسرائيلية على مواقع للحوثيين باليمن في يوليو 2024، مستهدفة مرافق حيوية بينها ميناء الحديدة ومطار صنعاء الدولي. وهدد وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس باستهداف قادة الحوثيين.