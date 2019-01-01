 الجزائر بالأبيض ونيجيريا بالأخضر بنصف نهائي أمم إفريقيا - بوابة الشروق
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الجزائر بالأبيض ونيجيريا بالأخضر بنصف نهائي أمم إفريقيا

محمد مجدي
نشر فى : الجمعة 12 يوليه 2019 - 11:36 م | آخر تحديث : الجمعة 12 يوليه 2019 - 11:37 م

أسفر الاجتماع الفني لمباراة الجزائر ونيجيريا بنصف نهائي كأس الأمم الإفريقية «مصر2019» عن ارتداء محاربي الصحراء الطاقم الأبيض بالكامل فيما يرتدي النسور النيجيرية الطاقم الأخضر بالكامل.

ويستعد المنتخب الجزائري لمواجهة نظيره النيجيري الأحد المقبل على ستاد القاهرة الدولي.

وسيرتدي حارس منتخب الجزائر الطاقم الأزرق بالكامل فيما سيرتدي حارس منتخب نيجيريا الطاقم الأحمر بالكامل.

وتأهل المنتخب الجزائري للدور قبل النهائي بعد التغلب على منتخب كوت ديفوار بركلات الترجيح (4-3) بعد أن انتهى الوقت الأصلي الإضافي بالتعادل الإيجابي بهدف لكل منهما بمنافسات دور ربع النهائي من أمم إفريقيل، فيما وصل المنتخب النيجيري للدور ذاته بعد الفوز على جنوب إفريقيا بهدفين مقابل هدف.


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