سفير مصر بالنمسا: ثورة يوليو غيرت واقع الحياة على أرض مصر

أكد السفير عمر عامر سفير جمهورية مصر العربية في فيينا ومندوبها الدائم لدى المنظمات الدولية ، أن ثورة 23 يوليو قد غيرت واقع الحياة على أرض مصر وصنعت مرحلة جديدة من مسيرة الوطن الحضارية.

جاء ذلك في كلمة السفير عمر عامر خلال الاحتفال الذى نظمته سفارة جمهورية مصر العربية في النمسا بمناسبة الذكرى السابعة والستين لثورة 23 يوليو المجيدة.

وقال السفير عمر عامر سفير جمهورية مصر العربية في فيينا، إن ثورة يوليو امتد أثرها ليتجاوز حدود الإقليم وألهبت حماس الشعوب التي تكافح من أجل حريتها واستعادة استقلالها ، مشيرا إلى أن مصر تواصل المضي قدما وبخطى ثابتة نحو دولة حديثة وعصرية والانطلاق نحو آفاق أرحب ومستقبل مشرق وواعد.

وأشار إلى رئاسة مصر الحالية للاتحاد الأفريقي وتبنيها لمبدأ الحلول الأفريقية للمشاكل الأفريقية فضلا عن رئاستها لمجموعة الـ 77 والصين في فيينا حاليا.

حضر الحفل وزير خارجية البانيا والذي كان يشارك في اجتماع لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا .

كما شارك في الاحتفال سكرتير منظمة الأمن والتعاون في أوروبا وممثلي المنظمات الدولية وسفراء الدول العربية والأفريقية والأوروبية وأبناء الجالية المصرية.