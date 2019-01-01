سلطات جبل طارق تعتقل اثنين آخرين من طاقم ناقلة النفط الإيرانية المحتجزة

أعلنت الشرطة في جبل طارق اليوم (الجمعة) أنها اعتقلت اثنين آخرين من طاقم ناقلة النفط الإيرانية العملاقة "جريس 1" التي تم احتجازها قبالة سواحل البلاد أوائل الشهر الجاري، بتهمة خرق العقوبات الأوروبية المفروضة على سوريا.

وقالت الشرطة - في بيان نقلته شبكة "إيه بي سي" الأمريكية - إن الشخصين محتجزان في الوقت الحالي ويقومان بمساعدة الشرطة في التحقيقات الجارية، مشيرة إلى أن ناقلة النفط التي ترفع علم بنما لاتزال محتجزة.

وأضافت الشبكة أن المعتقلين يحملان الجنسية الهندية، إلا أنها لم تتطرق إلى المزيد من التفاصيل في هذا الصدد.

يشار إلى أن حكومة جبل طارق - وهو إقليم تابع للمملكة المتحدة عبر البحار - قد أعربت عن اعتقادها بأن السفينة "جريس 1" كانت متجهة إلى مصفاة "بانياس" في سوريا وهي منشأة مملوكة للحكومة السورية وتخضع لنظام العقوبات المفروضة على دمشق من قبل الاتحاد الأوروبي.