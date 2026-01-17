الشرطة الأوغندية تنفي اعتقال زعيم المعارضة فيما تنتظر البلاد نتائج الانتخابات الرئاسية

نفت الشرطة الأوغندية، اليوم السبت، التقارير التي تحدثت عن اعتقال مرشح المعارضة الرئيسية خلال أسبوع الانتخابات المحتدم، ووصفت التقارير بـ"الخادعة والمحرضة".

وحثت المواطنين على الالتزام بالسلمية فيما تنتظر البلاد نتائج الانتخابات الرئاسية.

وأجرت أوغندا، الانتخابات العامة أمس الأول الخميس، وسط إغلاق للإنترنت الذي كان مفروضا لأربعة أيام، فيما تم نشر الجيش بكثافة عبر البلاد واندلعت أعمال عنف وسط احتجاج المواطنين على نتائج الانتخابات البرلمانية في أجزاء مختلفة من البلاد.

ويسعى الرئيس يوري موسيفيني "81 عاما" لفترة ولاية سابعة في المنصب ويتصدر النتائج الأولية بحصوله على أكثر من 70% من الدعم.

بينما يمتلك منافسه الرئيسي الموسيقي الذي تحول لسياسي كياجولاني سينتامو الشهير بـ"بوبي واين"، حاليا 20 % من الأصوات.

ورفض واين النتائج المعلنة ووصفها بـ"الزائفة" وطلب من أنصاره تجاهلها.

وقالت الشرطة، اليوم السبت، إن واين "ليس معتقلا" مثلما يزعم حزب منصة الوحدة الوطنية الذي ينتمي إليه.

وذكر الناطق باسم الشرطة كيتوما روسوك، أنه ليس هناك ما يقيد واين من مغادرة منزله ولكن جرى تقييد دخول آخرين للعقار حتى لا يتم استخدامه كساحة للتحريض على العنف.

ومن المقرر أن يعلن مسئولو الانتخابات الأوغندية الإعلان عن النتائج الرئاسية النهائية اليوم السبت، مثلما ينص الدستور.

وكتب واين، أمس الأول الخميس، عبر منصة إكس، أنه لا يستطيع مغادرة منزله، وكتب حزبه أمس الجمعة، أنه اعتقل وتم اقتياده على متن مروحية عسكرية.