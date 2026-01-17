 إنقاذ 30 راكبا من سفينة جنحت قبالة سواحل جزر جنوب الفلبين - بوابة الشروق
إنقاذ 30 راكبا من سفينة جنحت قبالة سواحل جزر جنوب الفلبين

د ب أ
نشر في: السبت 17 يناير 2026 - 11:23 ص | آخر تحديث: السبت 17 يناير 2026 - 11:23 ص

ذكر مسئول فلبيني، اليوم السبت، أن قيادة البحرية في غرب إقليم مينداناو أنقذت 30 راكبا من سفينة خشبية جنحت قبالة سواحل جزر السلاحف في إقليم تاوي تاوي جنوب الفلبين.

وقال الأدميرال كونستانسيو أرتورو رييس جيه آر، قائد مركز قيادة البحرية في غرب إقليم مينداناو، إن الركاب كانوا على متن السفينة "إم آل نورديا"، التي تعرضت لعطل في المحرك بسبب كسر في الدفة حوالي الساعة التاسعة والنصف مساء أمس الجمعة، حسب وكالة أنباء الفلبين اليوم السبت.

وأضاف أنه من بين الركاب الذين تم إنقاذهم امراة حبلى وشخصان مسنان وخمسة أطفال.

وقال رييس في بيان "أثناء إجراء طاقم السفينة (بي آر بي جوان ماجلويان (بي سي 392) دورية بحرية روتينية على بعد حوالي 46 ميلا بحريا شرق جزر السلاحف، رصد إشارات استغاثة ضوئية متقطعة على بُعد حوالي خمسة أميال بحرية من مقدمة السفينة".

وأوضح أنه على الرغم من ظروف البحر الصعبة، أجرى طاقم السفينة "بي سي 392" عملية إنقاذ على الفور.

ووصل جميع الركاب الذين تم إنقاذهم بسلام حوالي الساعة الرابعة و45 دقيقة صباح اليوم السبت إلى ميناء جزر السلاحف.

