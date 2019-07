أعلن نادي برشلونة الإسباني تعاقده رسميًا مع أنطوان جريزمان، لاعب فريق أتلتيكو مدريد، ليصبح ثاني صفقات البرسا في فترة الانتقالات الصيفية الجارية، بعد ضم فرينكي دي يونج، نجم أياكس الهولندي.

وأكد نادي برشلونة أنه قام بدفع قيمة الشرط الجزائي في عقد اللاعب جريزمان مع اتلتيكو مدريد والمقدر قيمته بـ 120 مليون يورو.

وأوضح البرسا أنه سيوقع اللاعب عقدًا مع برشلونة للمواسم الخمسة المقبلة، حتى 30 يونيو 2024، مع شرط شراء بقيمة 800 مليون يورو.

You were waiting for this. pic.twitter.com/vVR0Prmy0b