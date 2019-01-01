الجيش الروسي يتابع المناورات العسكرية لحلف الناتو وشركائه في البحر الأسود

أفاد المركز الوطني لإدارة الدفاع في روسيا، في تقرير له، بأن الجيش الروسي شرع في متابعة المشاركين في المناورات المشتركة السنوية للقوات البحرية "بريز- 2019" التابعة لحلف شمال الأطلسي والدول الشريكة في البحر الأسود.

وجاء في التقرير: "بدأ أسطول البحر الأسود في متابعة تصرفات المشاركين في المناورات المشتركة السنوية للقوات البحرية لدول حلف شمال الأطلسي والدول الشريكة "بريز- 2019" ، والتي بدأت في 12 يوليو في البحر الأسود".. حسبما أوردت وكالة أنباء (سبوتنيك) الروسية.

وتشارك في هذه التدريبات قوات ومعدات مسلحة من الولايات المتحدة الأميركية وتركيا وبريطانيا واليونان وجورجيا والدنمارك وإيطاليا وكندا ولاتفيا وليتوانيا ومولدوفا والنرويج وبولندا ورومانيا وألبانيا وبلغاريا.

وقد انتهت، اليوم الجمعة، التدريبات الأوكرانية- الأميركية، ووفقًا للحرس الوطني الأوكراني، فإن حوالي 30 سفينة و 30 طائرة بدون طيار وأكثر من 900 من أفراد المارينز شاركوا في المناورات.