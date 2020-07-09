تحديث إجراءات السفر للمسافرين من القاهرة إلى دبي

إصدار شهادة PCR بنتيجة سلبية قبل السفر

طالبت مصر للطيران من العملاء المسافرين إلى مدينة دبي اعتبارًا من اليوم 12 يوليو 2020 وحتى إشعار آخر، ضرورة إجراء اختبار PCR بنتيجة سلبية قبل السفر من القاهرة إلى مدينة دبي حتى يتم السماح بصعودهم إلى الطائرة وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية التي تتخذها مطارات دبي لتقليل انتشار فيروس كورونا.

كما ترجو مصر للطيران السادة عملائها الكرام ضرورة الاتصال بسفارة دولة الإمارات العربية المتحدة بمصر لمعرفة المعامل المعتمدة لإصدار شهادة الـ PCR كما يُرجى التواصل مع مركز اتصالات مصر للطيران 1717 من أي محمول أو 090070000 لمراجعة حجوزاتهم.