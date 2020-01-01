بهاء أبو شقة: «الوفد» طلب 10 مقاعد من القائمة التي تخوض انتخابات مجلس الشيوخ

قال المستشار بهاء الدين أبو شقة، رئيس حزب الوفد، إن حزبه سيخوض انتخابات مجلس الشيوخ المرتقبة على كل المقاعد الفردية وفي القائمة المشتركة.

وأضاف خلال لقاء مع الإعلامي خالد أبو بكر، مقدم برنامج «كل يوم» المذاع عبر شاشة «on e»، مساء السبت، أن الوفد طلب 10 مقاعد في القائمة المخصص لها 100 مقعد بمجلس الشيوخ المقبل.

وأوضح أن العدد ربما يظهر للبعض قليل نسبيا، ولكن القائمة ستضم العديد من الأحزاب والمستقلين ورموز المجتمع؛ لذلك طلب الوفد 10 مقاعد فقط.

وأكد منافسة الوفد على المقاعد الفردية كافة، متوقعًا حصد 20 مقعدًا او أكثر في الانتخابات المرتقبة.

سبق وأعلن المستشار لاشين إبراهيم، رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات في مصر السبت أن البلاد ستجري انتخابات مجلس الشيوخ في 11 و12 أغسطس، ليتم الإعلان عن النتائج في الـ19 من أغسطس في الجريدة الرسمية للدولة.